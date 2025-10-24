Соцсеть «ВКонтакте» отреагировала на блокировку в Белоруссии

Социальная сеть «ВКонтакте» отреагировала на блокировку десктопной версии сайта в Белоруссии, пообещав сделать все для скорейшего возвращения сервиса. Об этом сообщает ТАСС.

Компания «ВКонтакте» официально прокомментировала ситуацию с ограничением доступа к полной версии сайта на территории Белоруссии. В пресс-службе соцсети заявили, что уже изучают инцидент и предпринимают необходимые шаги для восстановления работы.

Представители платформы подчеркнули, что их ключевая задача — как можно быстрее вернуть миллионам пользователей в республике доступ ко всем сервисам. В настоящее время причины блокировки властями Белоруссии не раскрываются.

Ранее сообщалось о том, что В Белоруссии заблокировали социальную сеть «ВКонтакте».