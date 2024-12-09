Совет Госдумы перенес ратификацию протокола к соглашению о торговле с Абхазией

По решению совета Государственной думы была перенесена ратификация протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на свой источник.

Россия и Абхазия подписали соглашение об инвестициях 13 октября. Местный парламент должен был приступить к рассмотрению вопроса об утверждение международного договора 15 ноября, но придерживающиеся оппозиционного взгляда люди выступили против, организовав беспорядки.

Недовольные утверждали, что в случае вступления договоренности в силу компании из России начнут возводить апартаменты и якобы по этой причине возрастет стоимость жилья, а также появятся риски для экономики, из-за чего впоследствии малый и средний бизнес могут понести потери. В итоге недовольные взяли под свой контроль некоторые правительственные здания, а глава республики ушел со своего поста.

Ранее сообщалось о том, что парламент Абхазии отклонил ратификацию соглашения с Россией.