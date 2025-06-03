Совфед поддержал штрафы до 500 тыс. руб. за продажу энергетиков детям

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству одобрил законопроект о введении жестких штрафных санкций за продажу энергетиков несовершеннолетним, передает ТАСС.

Ранее соответствующий законопроект приняла Государственная дума РФ.

В рамках новой нормативной базы предполагается введение штрафов до 500 тыс. руб. для юридических лиц, а также до 200 тыс. руб. для должностных лиц. Граждан, нарушающих запрет, могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. руб.

Обновление законодательства предусматривает дополнение Кодекса РФ об административных правонарушениях, а контроль над соблюдением запрета будет осуществлять региональные органы исполнительной власти, регулирующие продажу безалкогольных тонизирующих напитков.

В случае выявления нарушений сотрудники полиции смогут самостоятельно возбуждать дела об административных правонарушениях при непосредственном обнаружении фактов продажи энергетиков несовершеннолетним.

Инициаторы законопроекта ранее отметили, что он направлен на усиление мер по защите здоровья подростков и борьбе с распространением нежелательной продукции среди молодого поколения.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу РФ внесут законопроект о дополнительном отпуске для многодетных родителей.