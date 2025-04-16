Совфед ужесточил порядок призыва на срочную службу

СФ одобрил закон об исполнении за год решения о призыва на срочную службу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные с пленарного заседания Совета Федерации в среду.

Как сообщают журналисты, теперь решение о призыве на военную службу (которое не было исполнено во время призыва) необходимо исполнить в ближайший год уже в другие призывные периоды, сверившись с данными воинского учета. Новые нормы вступают в силу уже со дня федерального закона.

Также стало известно, что на пленарном заседании был одобрен закон, который освобождает от призыва на срочную службу участников добровольческих формирований, участвовавших в боевых действиях в последние полгода, выполняя задачи по КТО или же при использовании формирований за рубежом. Также в СФ одобрили закон и об освобождении от призыва тех россиян, которые служили в ЛДНР.

Напомним, ранее стало известно, что Рада проголосовала за продление военного положения на Украине до 6 августа.