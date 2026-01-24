«Спасайтесь, кто может»: жителям Кубани приказали собирать вещи и готовиться к бегству

В Крымском районе Краснодарского края приведена в действие система оповещения населения. Сирены зазвучали на территории Нижнебаканского сельского поселения. Об этом пишет Кубань 24.

Причиной послужил резкий подъем уровня воды в местных реках, который за последние сутки приблизился к неблагоприятным отметкам. Наполнение рек вызвано интенсивными осадками в виде дождей и активным таянием снега. Прерывистый звук сирен означает сигнал «Внимание всем!».

Администрация района дала рекомендации жителям. Необходимо предупредить знакомых, проконтролировать местонахождение детей и пожилых родственников. Также следует подготовить документы, необходимые вещи и собрать «тревожный чемоданчик» на случай эвакуации. Рекомендуется заранее набрать запас питьевой воды, зарядить средства связи, подготовить фонари и свечи. Непрерывный звук сирен будет означать непосредственную необходимость эвакуироваться в безопасное место.

Для получения информации и в случае чрезвычайной ситуации необходимо обращаться на круглосуточные горячие линии по номеру 112 или на телефон оперативного дежурного администрации Крымского района.

