Спасти рядовой ТЦ: как зумеры неожиданно стали главными посетителями торговых центров

Американские зумеры неожиданно стали главной надеждой торговых центров, которые последние десятилетия стремительно теряли посетителей . Как пишет Daily Mail со ссылкой на данные аналитических компаний, молодые люди в возрасте 18–24 лет все чаще предпочитают ходить по магазинам офлайн, а не заказывать товары через интернет.

Согласно исследованию NielsenIQ, розничные расходы поколения Z растут быстрее, чем у других возрастных групп. Экономисты прогнозируют, что к 2030 году ежегодные траты зумеров на розничные товары достигнут 12 миллиардов долларов. Данные компании Circana подтверждают тренд: в прошлом году 62% покупок обычных (не люксовых) товаров молодежь от 18 до 24 лет совершила именно в физических магазинах. Для сравнения, покупатели старше 25 лет делали офлайн-покупки лишь в 52% случаев.

Сами представители поколения Z объясняют свою приверженность традиционному шопингу нелюбовью к онлайн-заказам, которые не дают мгновенного удовлетворения от приобретения вещи. Им важно получить товар «здесь и сейчас». Это стремление к немедленному результату дает луч надежды индустрии, которая десятилетиями боролась с оттоком посетителей.

Статистика удручает: за последние 30 лет количество торговых центров в США сократилось на 95%, а пандемия COVID-19 лишь ускорила этот процесс. Несмотря на энтузиазм молодежи, экономисты сомневаются, что он сможет полностью предотвратить медленное угасание моллов в ближайшие 10–20 лет. Однако для многих американских подростков именно локдауны и ограничения парадоксальным образом пробудили интерес к торговым центрам как к месту не только покупок, но и социализации.

