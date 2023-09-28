Spectator: Байден не сможет переизбраться на второй срок из-за своего физического состояния

Нынешний глава Белого дома Джозеф Байден рискует не выдержать полноценной избирательной кампании, ибо со его стороны возможны новые «ляпы». На это прямо указывает в своей публикации американская версия журнала The Spectator.

Как приводится в материале, серьезной помехой на пути к переизбранию Байдена может вполне стать его физическое и психологическое состояние. При этом, американский избиратель это прекрасно понимает, уверены журналисты.

«Две трети избирателей заявили, что они обеспокоены тем, что Байден не обладает необходимым физическим и психическим здоровьем для работы на посту президента», — сообщается в материале.

Ранее сообщалось, что соперничать с Байденом может бывший вице-президент США Майк Пенс. Это очень верующий человек, ярый противник абортов и строгий консерватор. И, наконец, в республиканской партии ярко выделяется бизнесмен индийского происхождения Вивек Рамасвами. Его главный приоритет — добиться максимального отдаления США от Китая. Он же является автором довольно экзотических инициатив, например, распустить ФБР и закрыть Департамент Образования.