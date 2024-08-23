Спецназ освободил захваченных заложников в волгоградской колонии

В Волгоградской области спецназ освободил заложников в ИК-19, а один из преступников был ликвидирован. Эти предварительные данные публикует информационный канал «RT на русском».

Также по имеющимся к этому часу сведениям, еще один злоумышленник получил ранения, а из заложников никто не пострадал. Исправительное учреждение было захвачено преступниками в пятницу, 23 августа. Губернатор региона заявлял, что был создан оперштаб для помощи людям, которые оказались в заложниках.

Ранее сообщалось о том, что в связи с произошедшим ЧП началось заседание Совбеза России, во время которого перед Владимиром Путиным выступят руководители силовых ведомств.