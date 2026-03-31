Сплит-системы больше не нужны: эксперты спрогнозировали застой в сегменте бытовых кондиционеров. Что будет с ценами

Российский рынок бытовых кондиционеров достиг насыщения: рассчитывать на возобновление активного роста в этом сегменте можно не ранее чем через семь лет. Такой прогноз озвучили участники ежегодной отраслевой конференции, об этом пишет REGIONS со ссылкой на группу АЯК.

Российский рынок бытовых кондиционеров, похоже, достиг потолка. Участники профильной конференции, собравшиеся на днях, озвучили диагноз: активного роста в этом сегменте не ждать как минимум до 2032 года. Семь лет затишья — если, конечно, природа не устроит аномальную жару. Именно зной, по их словам, сейчас чуть ли не единственный фактор, способный раскачать продажи.

Цифры говорят сами за себя. Рекорд последних лет — 4,2 млн проданных сплит-систем в 2024-м. В обозримом будущем к нему даже не приблизятся. Парадокс: пока бытовой сегмент буксует, промышленный климат — на подъеме.

Что происходит сейчас? Люди в основном меняют старую технику. Пик замен пришелся на 2024–2025 годы: тогда массово «посыпались» кондиционеры, установленные в 2015–2016-м. Как уточнила эксперт Анна Гапонова, век сплит-системы — 7–10 лет, не больше. С 2027-го объем таких замен начнет снижаться. Остается один потенциальный драйвер — новостройки. Но и здесь без чудес: рынок первичного жилья, по прогнозам, оживет только к 2027–2028 годам.

Георгий Литвинчук, еще один эксперт, обратил внимание на любопытную деталь: по объему продаж сплит-систем Россия — в мировой пятерке. При этом внутренний рынок уже перенасыщен. На начало 2026-го на складах лежало около 2 млн кондиционеров — заметно больше, чем сейчас готовы купить. Участники рынка боялись, что начнется демпинг, но, по словам Литвинчука, худшего удастся избежать. Цены на медь и алюминий подскочили, подтянув себестоимость, — продавать дешевле себестоимости, чтобы потом закупать дороже, никто не станет.

А вот промышленный сектор чувствует себя уверенно. Эксперт Байчиков связывает оптимизм с грядущей заменой чиллеров, установленных еще в начале 2010-х. Плюс активное строительство дата-центров: к 2030-му их количество в стране должно удвоиться, а для ЦОД климат-контроль — вопрос критический. Не сбавляют обороты и VRF-системы: их все чаще закладывают в крупные государственные проекты — и по эффективности, и по удобству монтажа они выигрывают.

