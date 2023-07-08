Спонтанный и непоследовательный: можно ли строить отношения с эмоционально недоступным человеком

Эмоционально недоступного человека сложно выявить на ранней стадии отношений. Однако существуют признаки, которые помогут опознать партнера, который не способен поддерживать близость.

Редкие знаки внимания от партнера — это один из ключевых признаков. Например, он периодически может писать или звать на встречу, но этого будет недостаточно, чтобы удовлетворить потребности другого партнера в отношениях.

«Также такой человек всегда будет непоследовательным и непостоянным. Кроме того, все попытки начать с ним разговор будут быстро заканчиваться из-за его односложных ответов. Эмоционально отстраненный человек часто предлагает увидеться спонтанно, не обсуждая планов заранее», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

Для него девушка или парень — всего лишь запасной вариант. Хотя те бросают свои дела и подстраивают свое расписание под такую встречу.

Также подозрение должен вызывать партнер, который кажется загадочной личностью и редко высказывается, чего он хочет и что он чувствует.

«Еще люди такого типа часто заменяют эмоциональную близость телесным контактом. Так они не привыкают к человеку и избегают серьезных разговоров. Они не стремятся вступать в долгосрочные отношения, чтобы не было ответственности и обязательств», – заключил эксперт.

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