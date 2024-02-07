Спортивный суд обнародовал названную Валиевой причину попадания допинга в организм

Запрещенным препаратом, из-за которого фигуристку лишили наград и отстранили от соревнований, оказался триметазидин. Его следы нашли в пробе, взятой у спортсменки еще в 2021 году. Фигуристка объяснила, что вещество попало в ее организм из-за дедушки. По ее словам, он приготовил клубничный десерт на разделочной доске, которую использовал для измельчения таблеток.

CAS не приняла такое объяснение, решив, что его невозможно подтвердить, а потому пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать случайность попадания допинга в организм. Суд подчеркнул, что не видит причин для того, чтобы не обращаться с фигуристкой, как со взрослой.

Суд дисквалифицировал Валиеву 29 января, а уже 30 февраля был составлен новый список лидеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине без учета достижений российской фигуристки.