Спортзал, гаджеты и игрушки: названы неожиданные источники распространения бактерий

Соблюдение гигиены – это очень важный аспект поддержания здоровья и предотвращения распространения инфекций и болезней. Некоторые правила гигиены могут казаться очевидными, но есть и те, о которых мы часто забываем.

Например, многие из нас чистят зубы реже, чем полагается. И не уделяют самому процессу достаточно времени. А ведь во рту постоянно находятся бактерии, которые могут привести к заболеваниям зубов и десен.

«Грязные руки также могут быть источником инфекций. Многие моют их только перед едой. Забывая, что их нужно мыть перед посещением уборной и после нее, а также когда приходишь домой с улицы», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Если у вас есть ребенок, не забывайте менять подгузники, как только они становятся грязными, чтобы предотвратить развитие инфекций и раздражения кожи. Также важно регулярно промывать детские игрушки. Они являются основным источником бактерий.

«Клавиатуры и телефоны могут собирать множество бактерий, грязи и даже остатков еды. Поэтому их необходимо регулярно чистить, чтобы избежать проблем как с техникой, так и со здоровьем. В противном случае есть риск заражения опасными инфекциями», – уточнила эксперт.

Во время занятий спортом, особенно в общественных местах, используйте защитные средства. Имейте при себе специальные перчатки и салфетки, чтобы обрабатывать поверхности тренажеров и свои руки.

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