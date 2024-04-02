Сразу два украинских беспилотника сбили над Курской областью

Вечером вторника, 2 апреля, над Курском и Курской областью работала система ПВО. Подробности в своем официальном канале в социальной сети приводит глава региона Роман Старовойт.

По его словам, вечером во вторник средства ПВО засекли и сбили один вражеский беспилотник, но буквально в течение часа Старовойт сообщил и о втором сбитом украинском дроне.

Глава региона поблагодарил военных за службу, а также напомнил, что обломки беспилотников нельзя трогать, так как они могут нанести вред. О подобных находках лучше сразу сообщать по номеру 112. По предварительным данным, обошлось без пострадавших или каких-либо разрушений.

Напомним, ранее мы рассказали о мнении Дмитрия Медведева касаемо рассуждений о признании Украины террористическим государством. Подробнее читайте в нашем материале.