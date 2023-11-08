Сразу три района Курской области были обстреляны ВСУ

Днем 8 ноября, в среду, сразу три района в Курской области попали под обстрел со стороны Украины. Так сообщил глава Роман Старовойт в своих соцсетях.

Минимум четыре прилета было зафиксировано в селе Успеновка, что в Кореневском районе - там, к счастью, из жителей никто не пострадал. Но оказались повреждены три дома.

Также удар был нанесен по Рыльскому и Суджанскому району – там никто не пострадал, разрушений на данный момент не зафиксировано.

Ранее мы рассказали, что под обстрел украинцев попал и Донецк. Подробнее в материале.