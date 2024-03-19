Сразу в девяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Уточняется, что изначально тревога зазвучала в Черкасской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях, а уже спустя время предупреждающий о возможной атаке сигнал прозвучал в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Кировоградской областях, а также и в тех частях Херсонской и Запорожской областях, которые контролируются Киевом.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что в Минобороны России опровергли информацию об отправке дополнительного контингента в составе нескольких тысяч человек воевать за Украину. Подробности читайте в материале.