Средняя зарплата в Москве: Собянин назвал цифру, которая удивила Путина

На заседании попечительского совета МГУ мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину, что средняя зарплата в столице составляет 160 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Этот показатель вызвал явное удивление у главы государства. Владимир Путин выразил сомнение, предположив, что реальный уровень доходов может быть выше, однако Собянин настаивал на вышесказанных цифрах.

Обсуждение возникло в контексте вопроса о зарплатах молодых специалистов Московского государственного университета. Президент отметил, что их доходы должны соответствовать высокому статусу вуза, но предположил, что они отстают от среднего уровня по Москве.

Диалог произошел во время визита Путина в МГУ, приуроченного к 270-летию университета. Президент вручил коллективу орден «За доблестный труд» и подчеркнул важность поддержки молодых кадров.

Озвученные данные вызвали активное обсуждение в соцсетях. Несмотря на заявленный уровень средней зарплаты, многие москвичи считают, что эта цифра не отражает реальной ситуации и в действительности может быть выше. Высокие затраты на жилье и транспорт продолжают оставаться основной проблемой жителей столицы.

Ранее стало известно о том, что в Кремле не подтвердили начало подготовки к разговору Путина и Трампа.