Срытый список для туристов: топ-10 мест куда поехать, если надоели толпы туристов и хочется тишины

Специалисты туристической отрасли представили обзор европейских направлений, идеально подходящих для путешественников, стремящихся избежать шумных толп и массового туризма. Об этом сообщает Турпром .

На основе анализа статистики посещаемости был составлен список из десяти стран, где можно насладиться аутентичной культурой и природной красотой в условиях спокойствия. Возглавил этот перечень Лихтенштейн, признанный одной из наименее посещаемых стран в регионе. Его столица Вадуц предлагает тихие пешеходные тропы, музеи и замок с панорамным видом на долину Рейна. Северная Македония привлекает внимание своим озером Охрид с древними церквями, а также столицей Скопье, где современная архитектура сочетается с историческими памятниками и местными винодельнями.

Люксембург поражает путешественников сказочными городскими пейзажами и нетронутой природой, особенно в регионе Мюллерталь, идеальном для пеших прогулок. Латвия, несмотря на растущий интерес туристов, сохраняет статус спокойного направления с рижским Старым городом в стиле модерн, национальными парками и уединенными пляжами за его пределами. Черногория привлекает живописными бухтами вроде Которской и природными достопримечательностями парка Дурмитор с его каньонами и альпийскими озерами.

В расширенный список также вошли Эстония, Албания, Литва, Мальта и Сербия — страны, предлагающие уникальный опыт без избыточного туристического потока. Эксперты одновременно не рекомендуют для спокойного отдыха такие популярные точки, как Париж, Барселону, Венецию, Рим, Прагу, Стамбул, Киото, Бали, Пекин и Бангкок, где концентрация туристов традиционно высока.

