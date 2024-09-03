Запад назвал удар по ВСУ в Полтаве одним из самых смертоносных за период СВО

Журналисты называют удар по центру ВСУ одним из самых сильных авиаударов за всю историю конфликта на Украине, при этом отмечается, что число погибших может только вырасти – пока официально не сообщается, сколько человек находятся под завалами. По некоторым данным, число пострадавших может составлять до 600 человек.

Сейчас сообщается о том, что погибли 47 человек. В соцсетях на Украине также описывают происходящее как «каша из тел». Напомним, ранее в СК официально объяснили обыски у трех инспекторов в Сахарово – оказалось, что их подозревают в мошенничестве.