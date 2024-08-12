США готовы применить против Ирана новые санкции в случае передачи ракет России

США вместе с союзниками готовы ужесточить действующие санкции в отношении Ирана в случае гипотетической передачи Тегераном Москве баллистических ракет. Такое мнение выразил замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател на регулярном брифинге для СМИ.

По утверждению дипломата, передача Ираном подобного вида вооружения станет знаком кардинального усиления поддержки России в ее противостоянии с Украиной.

До этого агентство Reuters заявляло о том, что разведка некоторых европейских стран находится в ожидании поставок Тегераном Москве сотен баллистических ракет, имеющих малую дальность. А 9 августа представитель Белого дома сообщил, что американцы не имеют сведений, которые бы подтверждали изложенную партнерами версию.

Ранее бывший американский разведчик Скот Риттер заявил о невозможности истребителей F-16 исправить незавидное положение, в котором оказались Вооруженные силы Украины.