США назвали количество американцев, ставших жертвами атаки ХАМАС

Представитель госдепартамента США заявил, что в результате нападения боевиков ХАМАС и атаки по Израилю пострадали не меньше 22 граждан Америки. Это не итоговая информация о числе жертв из Америки, однако на сегодняшний день власти США смогли подтвердить смерть только 22 человек.

Некоторые государства уже начали эвакуировать своих граждан с территории Израиля. На сегодняшний день известно, что среди погибших оказались четверо россиян, еще шесть человек пропали без вести. Также представители разных стран оказались в плену у ХАМАС.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».