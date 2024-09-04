В Доминикане задержали второй самолет правительства Венесуэлы

В среду, 4 сентября, в Доминиканской республике по просьбе США задержали второй самолет, принадлежащий Венесуэле. Об этом сообщает местного издание Diario Libre, ссылаясь на свои источники.

Из публикации следует, что воздушное судно осталось на территории международного аэропорта и за ним наблюдают. Оно не может быть перемещено в пространстве без нового решения суда. Примечательно, что это второй прецедент с самолетом Венесуэлы за два дня в одной и той же стране. Накануне было задержано другое судно, с которым поступили еще более радикально и перегнали на территорию Флориды, где возможно в будущем даже конфискуют. Этот вопрос будет прорабатываться.

Ранее сообщалось о том, что в Москве экстренно приземлился борт, следовавший из Индии в Великобританию. Срочная посадка была связана с серьезной неполадкой системы, от которой зависит тяга двигателей.