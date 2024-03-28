США одобрили продажу Польше трех видов авиационных ракет

Члены конгресса США высказались за продажу Польше авиаракет JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны Польши, которое он сделал на платформе X.

Политик написал, что конгресс США выступил за продажу европейскому государству следующих авиационных ракет: JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X. Министр Косиняк-Камыш придерживается мнения, что названные боевые средства сыграют заметную роль в укреплении возможностей сдерживания и обороны Польши. До этого Госдеп высказался за вероятную продажу Польше ракет AGM-158B-2 с увеличенной дальностью поражения, а еще нужного для них оборудования, общая стоимость которых составляет около 1,77 миллиардов долларов.

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