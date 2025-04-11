США разработали более строгие требования к Украине по полезным ископаемым

Новое предложение Соединенных Штатов по соглашению с Украиной о полезных ископаемых включает в себя более строгие требования, чем старые версии. Об этом сообщила газета The New York Times.

Американская сторона хочет претендовать на весь доход от общего инвестфонда государств до тех пор, пока Киев не вернет сумму, «по крайней мере эквивалентную направленной от США помощи». Данный вопрос обсуждается 11 апреля в Вашингтоне, а участие в нем принимают представители украинской и американской делегаций.

Согласно тексту проекта соглашения, Соединенные Штаты могут в одностороннем порядке запретить возможность продажи полезных ископаемых Украины третьим странам. В первый год действия сделки Киеву нельзя будет создавать инвестпроекты, если их условия окажутся лучше тех, что предлагают американцы.

А вот другие пункты договора не изменились. В частности, Украине придется вносить в фонд 50% прибыли от грядущей монетизации государственных природных ресурсов (нефть, газ, минералы). Часть полученных средств хотят реинвестировать в украинские проекты по полезным ископаемым, однако конкретная доля от общей прибыли на эти цели не сообщается.

Ранее в Штатах призвали избавиться от Украины, если Зеленский не даст согласия на ресурсную сделку.