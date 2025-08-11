США в день визита Путина на Аляску полностью перекроют небо над Анкориджем

В связи с предстоящим визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в штат Аляска, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) информирует о временном закрытии воздушного пространства над городом Анкоридж 15 августа.

Объявленные ограничения в воздушном пространстве будут действовать конкретно в день встречи главы российского государства с главой Белого дома Дональдом Трампом.

В сообщении о перемещении важной персоны в Анкоридже, штат Аляска, говорится, что в течение одного дня, а именно в пятницу, воздушное пространство над главным городом штата будет закрыто. Зона ограничения составит 30 миль (48,3 километра) в радиусе и простираться до высоты 18 тысяч футов (5,5 тысячи метров). Эти сведения предоставлены Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.

Ранее сообщалось, что Путин передал через Уиткоффа на встрече орден Ленина для сотрудницы ЦРУ Галлиной.