В городе Прокопьевске Кемеровской области произошел тревожный инцидент, который вновь поднял вопрос о безопасности городской среды. Как пишет VSE42.Ru , школьница, шедшая днем по центральной аллее Тыргана на занятия, подверглась нападению стаи бездомных собак. Ребенка спасли прохожие, которые смогли отогнать животных. Однако девочка получила укусы и теперь вынуждена проходить длительный курс антирабических прививок от бешенства.

Мать пострадавшей разместила подробности произошедшего в социальных сетях, выразив возмущение бездействием местных властей, ответственных за отлов безнадзорных животных. Ее публикация стала катализатором для реакции надзорных органов. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту нападения для установления всех обстоятельств. Более того, Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ — халатность.

Возбуждение уголовного дела о халатности создает серьезный прецедент, повышающий персональную ответственность чиновников за нерешенную проблему безнадзорных животных.

Напомним, недавно в подмосковном Раменском ротвейлер напал на ребенка. Его пытался защитить отец с помощью ружья в попытке разогнать стаю. Однако хозяин пса обвинил мужчину в том, что стрельба яуобы велась и по нему. Тем временем ребенку наложили не меньше 25 швов и пришили ухо.