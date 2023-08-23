Стакан воды не подаст: какие ошибки допускают матери при воспитании детей, и чем это кончится

Каждая мама верит, что ребенок будет ее поддерживать и оберегать вплоть до самой старости. Однако существует токсичные матери, с которыми подросшие дети наверняка прекратят общение.

Безразличное отношение к матери чаще всего формируется у детей, если родительница никогда не интересовалась их жизнью и проблемами. Такие женщины думают только о своих личных потребностях и пренебрегают близкими. Поэтому, когда их дети вырастают, то они не заинтересованы в общении с ней и прекращают всяческие контакты.

«Также взрослый ребенок может отвернуться от своей матери, если все свое детство слышал от нее только критические замечания, а одобрения и похвалы никогда. Кроме того, негативное отношение к маме формируется у детей и при тотальном контроле», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

Если в младшем возрасте чадо не реагирует на это, то подростку постоянный контроль надоедает, поэтому достигнув совершеннолетия он старается покинуть родительский дом как можно скорее.

Кроме того, дети могут вырасти грубыми и не испытывать теплых чувств к маме, если она была эмоционально холодна к ним. Например, не обнимала и не целовала ребенка без особых причин.

«Также матери, которые не умеют выстраивать разговор со своими детьми в любом возрасте, в старости могут столкнуться с тем, что подросший ребенок тоже не захочет с ней коммуницировать, так как между мамой и чадом не сложились доверительные отношения», – заключила эксперт.

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