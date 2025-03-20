Стала известна причина обысков в московском офисе IT-компании «Крок»

Обыски в московском офисе одной из крупнейших IT-компаний России «Крок» связаны с обеспечением инфраструктуры для Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ). Об этом стало известно РБК.

В четверг, 20 марта, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе «Крок» в российской столице. Отмечалось, что полицейские изъяли документы.

Предположительно, сотрудники МВД и Следственного комитета России (СКР) изучают документацию компании в рамках расследования. Сама IT-компания не подтвердила и не опровергла информацию об обысках.

Компания «Крок» в 2020 году заняла второе место среди крупнейших игроков IT-отрасли в России. В 2022 году ее признали самым крупным российским поставщиком технологий в производственной сфере по версии CNews.

Основатель и глава «Крок» Борис Бобровников продал контрольный пакет акций топ-менеджерам компании в 2022 году. За 2023 год выручка компании составила 32,47 млрд руб., а прибыль — 679,67 млн руб.

Ранее сообщалось, что директора Нижегородского института управления (НИУ), являющегося филиалом РАНХиГС, Александра Парамонова задержали. В образовательном учреждении также прошли обыски.