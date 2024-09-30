Стала известна цель операции Израиля на юге Ливана
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СМИ сообщили цель израильской армии на юге Ливана, которую ЦАХАЛ начал в понедельник, 30 сентября. По данным NBC News, которое ссылается на американского чиновника и собственные источники, это связано с движением «Хезболлах».
Издание уточняет, что Израиль уведомлял США о предстоящей операции, цель которой – отбросить силы «Хезболлы» дальше от границы, а также нанести существенный урон инфраструктуре движения, в том числе удары могут прийтись по складам и оружию.
Сама же операция, как уточняется, не будет длительной – максимум займет несколько дней, говорят предварительные прогнозы. На данный момент официальных комментариев не поступало.
Напомним, что в небе над Белгородской областью в понедельник был сбит украинский беспилотник.