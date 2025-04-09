Стали известны дата и место прощания с Пашей Техником

Стало известно, что рэпера и блогера Пашу Техника похоронят на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе. Mash пишет, что место для погребения купили за пару миллионов рублей.

Пашу Техника проводят в последний путь 11 апреля. В полдень начнется отпевание в храме Петра и Павла в Москве, а потом тело перевезут в Балашиху для похорон. Место для захоронения купили в округе на Николо-Архангельском кладбище: расходы на себя взял пианист Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова.

Как пишет The Voice, экс-супруга блогера Ева Карицкая рассказала об активной подготовке. Осталось всего пара дней, но многие документы еще в сборе. По ее словам, также предстоит продумать образ, в котором похоронят Павла. Она помнит его любимые бренды одежды и считает, что он должен выделяться, так как всегда был яркой личностью. Скорее всего, Техника оденут в его любимые Burberry, Stone Island и дорогие кроссовки.

Помимо вопроса с похоронами у близких Паши Техника остаются вопросы по поводу наследства, в частности и московских квартир.

Напомним, находясь в Таиланде Паша Техник пробыл в коме неделю. 5 апреля он скончался, несмотря на усилия врачей. Официальной причиной смерти стали осложнения после пневмонии, среди них — септический шок. Фигурировали ли в трагедии запрещенные вещества до сих пор неизвестно.

Ранее судмедэксперт предполагал, как наркотики могли привести к пневмонии у Паши Техника.