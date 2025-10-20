Стали известны подробности состояния чиновника, грубо уволенного губернатором Самарской области

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, на прошлой неделе грубо уволенный губернатором Вячеславом Федорищевым, продолжает находиться в медицинском учреждении. Его состояние остается без изменений уже шестые сутки. Об этом сообщает РИА Новости.

После скандального инцидента с участием губернатора Самарской области здоровье экс-главы Кинельского района вызывает серьезные опасения. По данным регионального минздрава, Юрий Жидков продолжает оставаться в больнице, и его состояние не улучшается.

Госпитализация чиновника последовала сразу после конфликта с губернатором Вячеславом Федорищевым, который в резкой форме потребовал отставки Жидкова во время проверки школьной территории. Поводом для скандала послужил камень с мемориальной табличкой, оставшийся после установки памятника героям войны.

Сам Жидков уже заявил о намерении подать заявление об увольнении после выписки из медицинского учреждения. Он пояснил, что камень был перенесен на территорию школы по инициативе местных жителей, о чем он узнал только в день визита губернатора.

Временно обязанности главы района исполняет первый заместитель Дмитрий Григошкин. Медики продолжают наблюдать за состоянием Жидкова, однако точных сроков его выписки пока не называют.

