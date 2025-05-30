Стали известны различия между стейблкойном и цифровым рублем

Стейблкойн является денежным суррогатом, а не деньгами. Об этом сообщили в телеграм-канале ЦБ РФ, где представители регулятора отвечали на поступающие от граждан вопросы.

По сведениям Центробанка, стейблкойн — это криптоактив, использующийся в криптосфере для расчетов вместе с криптовалютами и не являющийся деньгами. Таким образом был дан ответ на вопрос о разнице между стейблкойном и цифровым рублем.

Стейблкойны — это особый класс цифровых активов, стоимость которых привязана к цене какого-либо актива или же корзины активов. По большей части стейблкойны привязаны к американской национальной валюте, но при этом они также могут находиться в зависимости от золота, криптовалюты и не только. При этом цифровой рубль является деньгами, имеющими официальный статус платежного средства, цифровой формой национальной валюты России, которая выпускается Центробанком.

Ранее стало известно о том, что осенью Центробанк введет новые ограничения при снятии наличных средств с карты.