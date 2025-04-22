Стало известно, что Германия изучает вариант переброски войск НАТО

Бундесвер обсуждает с логистическими и транспортными компаниями вариант переброски войск НАТО на восток, если произойдет военный конфликт. Об этом издание Handelsblatt сообщило, ссылаясь на собственные источники.

По сведениям издания, подобный сценарий рассматривается в случае нападения на одного из членов Североатлантического альянса, которого остальные участники союза обязаны поддержать по 5-й статье НАТО. Логистика обсуждается с компаниями Lufthansa и Deutsche Bahn.

Автор Handelsblatt утверждает, что секретные переговоры идут и с оборонным концерном Rheinmetall. С данной структурой немецкие военные в первую очередь обсуждают вопрос логистических мощностей на случай якобы «нападения России на территорию НАТО».

«Бундесвер при логистической транспортировке военных грузов и материалов за пределами боевых зон почти полностью полагается на услуги гражданских коммерческих поставщиков. При морских и воздушных перевозках сверхгабаритных и сверхтяжелых материалов — даже на 100 процентов», — рассказали изданию в оперативном командовании вооруженных сил Германии.

Отмечается, что транспортные компании могут испытать трудности. В частности, заявляется о недостатке дизельных локомотивов у Deutsche Bahn, если пропадет электроэнергия после «диверсий». Также среди заявленных проблем разница в ширине железнодорожной колеи начиная с литовского Каунаса.

Ранее стало известно о планах стран Запада объединить своих военных ради противостояния России.