Стало известно, что подешевеет в России из-за изменения ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки Банком России с 21% до 20% — не просто сухая экономическая новость, а потенциальный подарок для любителей зарубежных гаджетов и путешествий. Об этом рассказал в беседе с сайтом aif.ru Георгий Остапкович из НИУ ВШЭ.

По словам эксперта, эффект от изменения ключевой ставки проявится не сразу. Розничные сети еще распродают товары, закупленные по старым ценам. Но когда новые партии техники — от смартфонов до ноутбуков — начнут поступать в продажу, цены на них могут поползти вниз.

То же самое касается и туров за границу: укрепление рубля и удешевление кредитов для туроператоров в перспективе сделают путевки более доступными.

«Но это больше даже не за счет ключа, а за счет стабильности национальной валюты — то есть падает доллар. А с точки зрения товаров — это сказать пока невозможно. Нужно время, нужно наблюдать динамику инфляции», — добавил Остапкович.

Пока же бизнес получает сигнал, что ЦБ готовит почву для инвестиций. А значит, в будущем нас могут ждать не только более дешевые айфоны, но и новые проекты в разных сферах внутри страны.

Ранее стало известно влияние снижения ключевой ставки на ипотеку в России. Напомним, ЦП понизил ее до 20%.