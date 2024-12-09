Стало известно, что сыну Боярского предложили место Хинштейна в комитете Госдуме

Совет Госдумы предложил депутата Сергея Боярского на должность председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Такое решение связано с досрочным прекращением полномочий предыдущего главы комитета Александра Хинштейна, который переходит на работу в Курскую область. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Его предшественник Алексей Смирнов досрочно сложил полномочия. Уже 7 декабря полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев представил Хинштейна правительству региона.

Сергей Боярский, вероятный преемник Хинштейна в думском комитете, ранее занимался вопросами цифровизации и развития связи. Его назначение будет рассмотрено на ближайшем заседании Госдумы, где депутаты утвердят проект постановления о смене руководства в комитете.

Перестановки в Госдуме и регионах часто сопровождаются изменениями в приоритетах работы. Назначение Хинштейна на пост главы Курской области может отразиться на усилиях региона по развитию инфраструктуры и повышению качества управления в непростой для региона период.

Ранее стало известно о том, что стартовал сбор вопросов россиян для прямой линии Путина.