Стало известно, что второй раунд переговоров России и Украины состоится в Стамбуле

Второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом состоится 2 июня в Стамбуле. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на главу российского МИД Сергея Лаврова.

Согласно сведениям информационного агентства, делегация от России под руководством Владимира Мединского готова в ходе второго раунда переговоров предоставить меморандум. В нем Москва озвучивает свою исчерпывающую позицию для устойчивого преодоления первопричин возникшей на Украине кризисной ситуации. Российская сторона рассчитывает, что заинтересованные в успехе мирного урегулирования вопроса стороны выступят с поддержкой нового раунда переговоров.

Ранее Лавров выразил надежду, что Германия откажется от эскалации продолжающейся на Украине конфронтации. Такое мнение дипломат озвучил, комментируя информацию о грядущей передаче Киеву дальнобойных ракет из Берлина.