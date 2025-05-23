Стало известно, что Захарян может выйти на поле в матче с мадридским «Реалом»

Россиянин Арсен Захарян, выступающий за «Реал Сосьедад», может выйти на поле в матче последнего тура чемпионата Испании против мадридского «Реала». Об этом Mundo Deportivo сообщил главный тренер команды из Сан-Себастьяна Иманоль Альгуасиль.

По мнению руководителя «Реал Сосьедада», если его подопечные сыграют как обычно, есть шанс одержать победу над мадридцами. Рассказал он и о физическом состоянии российского футболиста.

«Захарян немного хромает, ничего серьезного. Похоже, что он все же попадет в состав», — заявил Иманоль Альгуасиль.

Тренер также отметил, что все команды без исключения хотят по итогу сезона оказаться как можно выше в турнирной таблице. Матч между «Реал Мадридом» и «Реал Сосьедадом» начнется 24 мая в 17:15 по московскому времени.

Ранее стало известно о том, что «Реал» покинул главный тренер команды Карло Анчелотти, который за шесть сезонов завоевал вместе с командой 15 титулов.