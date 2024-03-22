Стало известно, что ждет Украину после вывода из строя ДнепроГЭС

После вывода из строя ДнепроГЭС Украина лишилась мощного источника энергии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление главы запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», председателя комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов РФ Владимира Рогова.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, войска России нанесли очень сильный удар по украинским военным объектам и объектам энергетики. Для поражения целей применялись беспилотники, а также ракеты. Власти Украины позже сообщили, что сегодняшний удар оказался самым мощным. А директор «Укргидроэнерго» заявил, что на ДнепроГЭС зафиксированы очень сильные повреждения, из-за чего она была остановлена.

По словам Рогова, Украина больше не может воспользоваться источником энергии, мощность которого составляет практически 1600 мегаватт. Благодаря ДнепроГЭС удавалось обеспечивать более 10% суточного распределения электроэнергии в стране. Рогов также заявил, что после этих событий отключений станет намного больше и происходить они будут чаще. В том числе, это повлияет на работу оборонной промышленности Украины, а также ударит по бизнесам местных олигархов, которые являются спонсорами ВСУ.

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