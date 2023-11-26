Стало известно имя освобожденного ХАМАС россиянина
Фото: [©Станислав Красильников/РИА Новости]
Палестинское движение ХАМАС освободило россиянина, о чем мы писали ранее. Теперь РИА Новости сообщило имя этого человека, о чем опубликовало новость 26 ноября.
Издание ссылается на представителя российского МИД Марию Захарову. Политик сообщила, что освобожденного ХАМАС россиянина зовут Рон Олегович Кривой.
Обладатель паспорта РФ передан после освобождения Красному кресту. Захарова уточнила, что такие результаты были достигнуты благодаря усилиям российских дипломатов.