Стало известно, как РКН замедляет работу Telegram в Петербурге

В Санкт-Петербурге началось замедление работы мессенджера Telegram. Как пишет Metaratings.ru со ссылкой на телеграм-канал «Ротонда», Роскомнадзор вводит ограничения с помощью специального программного комплекса.

По информации источника, проблемы возникают только при отправке и загрузке медиафайлов. У многих пользователей не передаются голосовые сообщения, изображения и видеозаписи. При этом текстовая переписка продолжает работать в обычном режиме.

Во вторник, 10 февраля, Роскомнадзор подтвердил, что будет вводить ограничения против Telegram, если сервис откажется соблюдать законодательство РФ. Компания Павла Дурова должна разместить сервера на территории России, обеспечить защиту персональных данных пользователей, а также принять реальные меры против мошенничества и использования платформы в преступных целях.

Ранее российские провайдеры зафиксировали невозможность доступа к YouTube без прокси.