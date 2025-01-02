Стало известно, какие документы первыми в 2025 году подписал Путин

Одними из первых документом с подписью Владимиру Путина стали распоряжения об изменениях для СК и МИД России. Указы от 2 января были опубликованы на официальном портале правовой информации, передает сайт aif.ru .

По документам, незначительные перестановки произойдут в составе коллегии Министерства иностранных дел. Еще одним распоряжением вносятся изменения в положение о деятельности Следственного комитета. Путин утвердил, что глава ведомства сможет сам учреждать геральдические знаки, определять их и так далее.

Напомним, что в конце декабря Владимир Путин также подписал ряд документов. Среди них важный указ, который вносит изменения в миграционную политику. В частности это урегулирование правового положения приезжих в России до 30 апреля.

Ранее также сообщалось, что Путин запретил прием в школы детей мигрантов без знания русского языка.