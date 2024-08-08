Стало известно количество пострадавших в Курской области из-за атаки ВСУ

Власти назвали точное количество пострадавших в результате украинской атаки в Курской области. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, которые привело РИА Новости вечером четверга, 8 августа, речь идет о 66 гражданах.

Эти данные предоставил федцентр медицины катастроф российского Минздрава. 66 граждан пострадали только за три дня с 6 по 8 августа. Среди них, как стало известно в четверг, оказались девять детей.

Напомним, что ситуация в Курской области усугубилась 6 августа. Группировка ВСУ (численность около тысячи человек) перешла в наступление под Курском, стремясь захватить территорию региона. Их продвижение, по словам начальника Генштаба РФ, было остановлено. Сейчас в Курской области введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации в Курской области в Европе взлетели цены на газ. Подробности в материале.