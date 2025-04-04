Стало известно о гибели человека при сходе вагонов с рельсов в Новой Москве

Один человек скончался из-за схода с рельсов вагонов ремонтного поезда, который произошел на железнодорожной станции Рассудово в Новой Москве. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на сотрудника одной из столичных экстренных служб.

Ранее собеседники информационного агентства заявляли о том, что из-за инцидента пострадали три человека. В результате полученных травм один из них умер. Другие подробности не приводятся.

А 3 апреля в Москве на станции метро «Текстильщики» задымился вагон метро. В результате происшествия люди были оперативно эвакуированы из состава.