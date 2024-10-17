Стало известно о гибели лидера Хамас в секторе Газа

Во время специальной операции ЦАХАЛ был ликвидирован глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвар. Об этом заявил источник Sky News Arabia.

С его слов, один из лидеров движения был ликвидирован при боевом столкновении с израильтянами на юге сектора Газа.

Как утверждает ЦАХАЛ, во время спецоперации были уничтожены три террориста. Уточняется, что во время работы в здании не было признаков нахождения в нем заложников.

Некоторое время спустя израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в израильских службах безопасности подтвердила гибель Синвара, ссылаясь на проведенный анализ ДНК. С их же слов, этот процесс был довольно легким, так как ранее глава политбюро ХАМАСа находился под стражей в тюрьмах еврейского государства.

Ранее сообщалось о том, что Ливан призвал Израиль немедленно прекратить огонь.