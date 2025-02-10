Стало известно о планах уничтожить севшее на мель у Сахалина судно

Севшее на мель у берега Сахалина китайское судно «Ан Янг — 2» могут распилить, так как шансов снять его с мели на данный момент мало. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Вечером 8 февраля судно, где находится 700 тонн мазута и 1000 тон угля, получило пробоину в корпусе и село на мель в Невельском районе. C того времени ситуация практически никак не изменилась. Из-за непогоды водолазы никак не могут подобраться к плавучему сооружению для обследования на возможность утечек. Только после этого станет понятен фронт необходимых работ.

При первом варианте развития событий «Ан Янг — 2» должны «раскачать» для снятия с мели, однако шансы на это малы, так как рядом нет судов с сопоставимой или большей мощностью. Второй вариант предусматривает распилку судна, с которого предварительно будет снят весь груз.

Ранее сообщалось о том, что судно могло сесть на мель из-за ошибки экипажа, допустившего отрыв якоря.