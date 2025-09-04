Стало известно о попытке ЦИПСО напугать россиян якобы прорвавшимися в Калужскую область ДРГ

Распространенная ранее информация о проникновении украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Калужскую область оказалась фейком, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в российский регион якобы прорвались две группы украинских боевиков с натовским оружием. Отмечалось, что силовики и подразделения Росгвардии были переведены в режим особой боевой готовности.

Как сообщил SHOT, сведения о двух ДРГ в районах Жиздры, Людиново и Кирова Калужской области являются частью информационной атаки со стороны украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО). Отмечается, что такие методы Киев использует специально для создания паники среди российских граждан.

Как ранее сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, ситуация из-за провокаций со стороны ВСУ остается сложной, поэтому он призвал граждан о любых подозрительных регионах и личностях сразу же сообщать в полицию.