Стало известно о состоянии девочки, выброшенной отцом c четвертого этажа

За состоянием ребенка будет лично следить министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

«Сейчас она находится в операционной. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь», — сообщил глава ведомства.

В четверг, 9 октября, стало известно, что неадекват выбросил с четвертого этажа собственного ребенка. К месту происшествия незамедлительно прибыли правоохранители и медицинские работники.

По некоторым данным, отца нашли в состоянии психической невменяемости в квартире. Как отмечает телеграм-канал SHOT, объяснить свой поступок мужчине не может.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае неадекватный пациент напал на трех человек в больнице.