Стало известно о состоянии девочки, выброшенной отцом c четвертого этажа
Глава Минздрава Башкирии взял под личный контроль состояние выброшенной девочки
Состояние выброшенной собственным отцом трехлетней девочки оценивается как крайне тяжелое, сообщила главный врач городской детской больницы № 17 Дилара Шагиева.
За состоянием ребенка будет лично следить министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
«Сейчас она находится в операционной. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь», — сообщил глава ведомства.
В четверг, 9 октября, стало известно, что неадекват выбросил с четвертого этажа собственного ребенка. К месту происшествия незамедлительно прибыли правоохранители и медицинские работники.
По некоторым данным, отца нашли в состоянии психической невменяемости в квартире. Как отмечает телеграм-канал SHOT, объяснить свой поступок мужчине не может.
