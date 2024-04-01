Стало известно о состоянии премьера Израиля Нетаньяху после перенесенной операции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому недавно была удалена грыжа, находится в очень хорошем самочувствии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление канцелярии политика.

Сообщается, что после оказания медицинской помощи руководитель чувствует себя очень хорошо. При этом, свои каждодневные дела он продолжает выполнять, находясь в лечебном учреждении. Речь в том числе о запланированных консультациях, а также беседах. А уже завтра днем Нетаньяху по рекомендации медиков будет выписан из больницы.

В минувшее воскресенье премьер-министру под общим наркозом удалили грыжу, которая за день до этого была обнаружена при плановом обследовании. Сообщалось, что необходимые манипуляции завершились успешно.

Ранее мы писали о том, что на Шри-Ланке россиянам продлили разрешение на въезд по бесплатной визе. Кроме нас в списке счастливчиков оказались жители еще шести стран.