Стало известно о том, что в России у детей с шести лет начнут проверять репродуктивные функции

Профилактические медицинские осмотры для получения информации о репродуктивном здоровье детей будут проводиться в 6 лет и каждый год после достижения 13 лет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Глава ведомства накануне Дня защиты детей побывал в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева. Там он ознакомился с работой лечебной организации, поздравил с грядущим праздником детей, обсудил учебный процесс с учащимися педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова, а еще рассказал о процессе развития детского здравоохранения.

«Осмотры с целью репродуктивного здоровья в 6 лет и ежегодно с возраста 13 лет», — ссылается информационное агентство на презентации Мурашко, которая была представлена во время встречи со студентами.

Уточняется, что это выдержка из приказа Минздрава «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», который вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее стало известно о том, что в одной из Подмосковных больниц начал работать новый цифровой флюорограф. Подобная техника используется для изучения внутренних органов и тканей человека.