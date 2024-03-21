Стало известно, почему отменили запуск «Союза МС-25»

Стали известны причины отмены запуска космического корабля «Союз МС-25» с тремя космонавтами на борту сегодня на космодроме Байконур. Об этом пишет РИА Новости.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объявил о причине отмены старта: просадка напряжения химического источника тока, вызвавшая внештатную ситуацию на предпусковом этапе. Старт ракеты «Союз-2.1а» был намечен на 16:21 мск, но был отменён всего за 20 секунд до пуска.

В состав основного экипажа корабля вошел россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Особенностью этого запуска был ожидаемый рекорд - Марина Василевская должна стать первой в истории Белоруссии женщиной, отправившейся в космос.

Несмотря на неудачный старт, астронавты и их команда остаются настроенными оптимистично и готовы к новой попытке. Руководство «Роскосмоса» подтвердило перенос запуска на 23 марта, чтобы дать возможность специалистам тщательно проверить и исправить технические проблемы, обеспечивающие безопасность миссии.

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