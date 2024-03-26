Стало известно, почему Зеленский решил уволить главу СНБО Данилова
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Политолог Сергей Гайдай из Киева рассказал о том, почему Владимир Зеленский решил уволить Алексея Данилова с главы секретаря СНБО. Подробности приводит издание РИА Новости вечером во вторник, 26 марта.
По словам Гайдая, его удивляет, что Данилова так долго держали на данном посту, ведь нынешней власти Украины ни СНБО, ни Данилово особо были не нужны с самого начала. И это связано с тем, что киевские власти просто не знают и не понимают, как пользоваться СНБО.
Также Гайдай отметил, что таким же образом Зеленский относится и к Верховной раде и правительству Украины в целом, а так, он доволен работой пяти-шести менеджеров, которые работают в его команде. Напомним, ранее мы рассказали, что МЧС России завершили спасательную операцию на месте завалов в «Крокусе». Подробности в материале.